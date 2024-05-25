ظهرت حالًا في ديالي ونينوي “نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني 2024 عموم المحافظات

خلال الساعات القليلة القادمة تظهر نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني 2024 عموم المحافظات حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتيجة الاسد الابتدائي في جميع المحافظات العراقية وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي استغرقت الكثير من الوقت في سبيل اعطال جميع الطلاب درجاتهم المستحقة ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق بدون الرقم الامتحاني وذلك عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي بدون رقم امتحاني 2024 عموم المحافظات

يعيش جميع طلاب السادس الابتدائي وأولياء أمورهم حالة من القلق والترقب قبل ظهور النتيجة ، وقد طمأنت الجهات المئولة عن ظهور النتيجة جميع الطلاب وأولياء الأمور بنجاح نسبة كبيرة من الطلاب ،وارتفاع معدلات النجاح خلال وتم ظهور نتائج الامتحانات في محافظات الرصافة الاولى والكرخ وفي انتظار ظهور النتائج في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة ، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية امتحانات السادس الاعدادي يوم 6 يونيو القادم وتستمر امتحانات السادس الاعدادي حتي يوم 2 يوليو القادم.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يستطيع جميع طلاب السادس الابتدائي الحصول على نتائج الامتحانات بدون الرقم الامتحاني وذلك إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، أو عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية ، وذلك عن طريق الخطوات التالية.