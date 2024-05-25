pdf كشوف النتائج”هنـــا”  نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق 2024 بالاسم فقط .. ظهرت في نينوي وديالي

يعيش كلا من الطلاب وأولياء الأمور في حالة ضغط وترقب بسبب انتظارهم لإعلان نتائج الصف السادس الاعدادي والذي كان مدة الأمتحان 6 أيام مختلفة في كل محافظات العراق ولذلك حسب الجدول التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ويمكن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي برقم الجلوس من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية علي أن تم رصد وتدقيق جميع الدرجات الخاصة بطلاب الصف السادس الاعدادي لسنة 2024 وإن سوف يتم ظهورها في الساعات القليلة القادمة.

سوف تظهر نتائج السادس الاعدادي على موقع نتائجنا أو على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية وسوف يحدث الاستعلام بأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق

للاستعلام عن النتائج يوجد عدة خطوات سهلة وبسيطة، يجب على الطالب القيام بها لمعرفة النتائج الخاص به وهذه الخطوات سوف نقوم بتوضيحها فما يلي: