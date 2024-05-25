ظهرت حالًا بالاسم ” نتائج السادس الابتدائي في الرصافة الثالثة الدور الأول 2024″

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة الدور الأول 2024، حيث أن كلا من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة الدور الأول 2024، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح للطلاب وأولياء الأمور أنهم بإمكانهم أن يحصلون على نتائج الشهادة الابتدائية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، تابعوا معنا للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة الدور الأول 2024.

نتائج السادس الابتدائي في الرصافة الثالثة الدور الأول 2024

ظهرت نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة الدور الأول 2024 يوم الأربعاء الماضي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تم الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة 2024 على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ولهذا يستطيع الآن جميع طلاب الصف السادس الابتدائى وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع والاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في الرصافة الدور الأول 2024

يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطلاب وكذلك أولياء الأمور من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية في الرصافة الدور الأول 2024 وهذه الخطوات تتمثل في: