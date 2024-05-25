أوعى حد يضحك عليك “1000 جنية عيدية الأضحى” الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومي من الموضوعات الاكثر بحثا من قبل المواطنين حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15% وبدأ التنفيذ بالفعل من شهر مارس الماضي، نظراً للظروف الحالية التي تشهدها البلاد والتخفيف عن كاهل المواطنين، ويستفيد من المعاشات حوالى 13 مليون مواطن على أن يكون صرف معاشات بداية من شهر يونيو 2024 في أول الشهر، وتستمر لمدة 6 أيام، لتنتهي يوم 6 يونيو القادم، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان لها، وهي أن المعاشات التي أعلن السيد الرئيس عن زيادتها بنسبة 15% لجميع المستحقين.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 بالرقم القومي

ويهتم المثير من أصحاب المعاشات من المواطنين المستحقين لمعرفة حقيقة زيادة المعاشات 2024، أما الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الزيادة الجديدة في المعاشات فليس لها أي أساس من الصحة، حيث أن الزيادة للمعاشات التي أقرها الرئيس تمت بالفعل في وقت مبكر في شهر مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ابتداءً من شهر مارس 2024، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024