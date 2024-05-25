ثبتها وتابع أحلى الكارتون “تردد قناة توم وجيري 2024” .. مغامرات القط والفار مش هتبطل ضحك

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج يعشقها الأطفال من كل الفئات العمرية، تعتبر قناة توم وجيري ترفع روح الخيال عند الأطفال وتنمي لديهم حب المعرفة والتعلم بالإضافة إلى ذلك كله هي تنمي مهارات التفكير والتواصل بينهم وبين المجتمع، كما تساعدهم في معرفة مختلف الثقافات والمعلومات العامة التي تساعد في صقل قدراتهم في التعامل مع تحديات الحياة خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العصر الحالى مؤخرا.

تردد قناة توم وجيري 2024

تقوم الإدارة الخاصة بالقناة بتغيير تردد قناة توم وجيري من أجل تقديم جودة مشاهدة أعلى وعدم انقطاع البث، ويمكنك الاستمتاع بالبرامج الترفيهية والتعليمية والأفلام الكرتونية التي تقدمها القناة عبر التردد الجديد نايل سات:

التردد: 11345.

معامل الترميز: 2755.

الاستقطاب: أفقي H.

عرب سات:

التردد:11315.

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

المحتوى لقناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري باقة متنوعة من البرامج المخصصة للأطفال، وكذلك افلام توم وجيري المحببة لدى الأطفال والكبار والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرضها حتى وقتنا الحالى، بالإضافة إلى عرض مسلسل كابتن ماجد الذي يتابعه الملايين في الوطن العربي.

مميزات قناة توم وجيري

تعد قناة توم وجيري هي الاختيار الأول عند الأطفال خصوصا في أوقات الإجازات، فهم يتطلعون إلى قضاء وقت ممتع اثناء تواجدهم داخل المنزل، وتقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج المسلية وأهمها حلقات متصلة من العرض التلفزيوني توم وجيري الذي يعد واحداً من أشهر العروض التلفزيونية المعروفة في العالم، والتي تحكي قصة مطاردة بين القط توم والفأر جيري حيث تقوم المطاردة بين توم وجيري في قصور ومنازل رائعة، بالاضافة إلى المواقف الكوميدية المسلية والمضحكة التي يستمتع بها الجميع.