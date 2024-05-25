ظهرت في دهوك وبابل ونينوي “وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2024” مبروك النجاح

أكثر من مليون طالب بالشهادة الابتدائية وولي أمر ينتظرون الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024، وهذا للاطمئنان على نتيجتهم حيث أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل لدى الطالب، وكذلك ولي أمر الطالب في معرفة نقاط ضعفه وقوته والعمل عليها، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الابتدائي 2024 وعن الرابط الخاص بالاستعلام حول بنتيجة بعض المحافظات العراقية على موقعها الرسمي الإلكتروني، وأوضحت أن نتيحة المحافظات الأخرى سوف يتم الإعلان عنها قريبا، تابعوا معنا لمعرفة كيفية التسجيل على رابط الاستعلام حول نتائج السادس الابتدائي 2024.

وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالإعلان عن رابط نتائج السادس بالعراق عام 2024 في بعض المحافظات العراقية والمحافظات الأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك بعد الانتهاء من عملية مراجعة أوراق الإجابة جيدا ثم الإعلان عن درجات الطلاب على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة أو في المدارس الابتدائية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس بالعراق 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق عن بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها تستطيع أن تستعلم حول نتيجة السادس بالعراق 2024، وهي: