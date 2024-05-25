تم الرفع ✅|..نتائج السادس الابتدائي القادسية نتائجنا بالاسم كشوفات pdf استعلم الآن

نتائج السادس الابتدائي القادسية نتائجنا، تم الإعلان عن موعد الاستفسار عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ، كما تم الإعلان عن روابط الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وتحرص دولة العراق على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة حتى تواكب التقدم التكنولوجي في أساليب التعليم، وسوف تعلن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في مديريات محافظة الكرخ واعتمادها رسميًا.

موعد الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي القادسية نتائجنا

أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في المحافظات بشكل تدريجي، وذلك بعد اعتماد النتائج كما تم الإعلان عن اعتماد نتائج محافظة الكرخ يوم الخميس 23 مايو 2024، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التربية العراقي أو موقع نتائجنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ نتائجنا

أعلن موقع نتائجنا عبر موقعه الرسمي أنه تم صدور نتيجة الكرخ الاولى والكرخ الثانية اليوم، ويمكن تنزيل ملف نتائج السادس الابتدائي باتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا.

قم بالرجوع إلى أسفل الصفحة سوف تجد جدولًا يحتوي على المحافظة وحالة النتيجة وملف النتيجة.

ابحث عن محافظة الكرخ 1 أو الكرخ 2.

سوف تجد أنه قد تم رفع ملف النتيجة.

يمكنك معرفة النتيجة بالنقر على زر التحميل الخاص بالمحافظة.

انتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على خيارين لتنزيل الملفات، إما عبر جوجل درايف أو عبر مركز نتائجنا.

قم باختيار الملف الذي تود تحميله هل هو الكرخ الاولى والكرخ الثانية.

سوف تظهر لك مجموعة من الملفات بصيغة PDF وتعرض النتائج لكل مدرسة.

اختار منها المدرسة التابع لها.

بعد تنزيل الملف، افتحه وابحث عن اسم الطالب أو رقمه لعرض نتيجته.

حالة نتائج المحافظات

تم الإعلان عن بعض النتائج في بعض المحافظات، بينما باقي المحافظات لا تزال في مراحل التصحيح والمراجعة ولم تعتمد بعد، وسوف نوضح فيما يلي حالة نتائج المحافظات المختلفة التي تم الإعلان عنها حتى الآن وهي كما يلي: