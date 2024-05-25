من هنا 👇|..نتائج الصف السادس الابتدائي البصرة بالاسم والرقم الامتحاني تنزيل كشوفات pdf موقع نتائجنا فور إعلانها

معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي البصرة لعام 2024 باستخدام رقم المقعد والاسم فقط أصبحت قريبة جدًا، حيث بدأت نتائج المراحل الابتدائية بالظهور تدريجيًا خلال الساعات الماضية من خلال وزارة التربية، وسوف يتم توفير كشف النتائج كملف PDF يحتوي على أسماء جميع الطلاب في محافظة البصرة، وسوف يتم تسليم النتائج أولًا إلى مدراء المدارس لنشرها هناك.

نتائج الصف السادس الابتدائي البصرة

تتوفر نتائج السادس الابتدائي في البصرة لعام 2024 للدور الأول خلال الساعات القادمة، وذلك مع اقتراب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد الدراسية، ويتم الانتهاء من تصحيح العديد من المواد التي تم إجراء الامتحانات فيها في بداية الجدول الزمني، ومن أبرزها اللغة العربية والإنجليزية، وكما يحدث كل عام دراسي وسوف تكون مديرية تربية البصرة أول من يعلن عن ظهور النتائج.

وواجهت امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق عدة مشكلات تتعلق بصعوبة الأسئلة وكونها من داخل المنهج الدراسي أو خارجه، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الأسئلة تأتي من المنهج الدراسي المعتمد، ولكن العديد من الطلاب اشتكوا من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية وفقًا لوصفهم.

رابط نتائج السادس الابتدائي البصرة

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة للدور الأول لعام 2024 سوف يكون عبر وزارة التربية والتعليم العراقية، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية: