طريقة عمل المثلجات في المنزل بمذاق الجاهزة ونكهات طبيعية لا تقاوم

يتهافت الجميع على تناول المثلجات في فصل الصيف حيث تتمتع بمذاق لذيذ ومنعش ومرطب للجسم للسيطرة على الشعور بالحر والعطش الشديد، وتتعدد نكهات المثلجات الطبيعية ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومقادير اقتصادية وكميات أكبر حيث يتم الاحتفاظ بها في الفريزر لمرات من الاستخدام.

مقادير عمل المثلجات في المنزل

تمكنت ربة المنزل الماهرة من تحضير المثلجات أو الآيس كريم في المنزل بمقادير بسيطة ومذاق لذيذ يحبه الكبار والصغار، وتلك المكونات تتمثل في:

125 مل من الحليب كامل الدسم.

10 جرام زبدة مذابة.

10 جرام فانيليا.

125 جرام سكر أبيض ناعم.

125 جرام من الكريم شانتيه.

صفار بيضة.

طريقة عمل المثلجات في المنزل

يتم تحضير المثلجات في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بولة عميقة يتم وضع صفار البيض مع الزبدة والسكر والفانيليا والحليب.

تقليب المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

نقل المكونات إلى وعاء الموقد.

السماح للمكونات بالوصول لمرحلة الغليان.

بعد ذلك يتم رفع المكونات من حرارة الموقد ويترك إلا أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

نقل المكونات في عبوة إلى الفريزر.

بعد ذلك يتم خفق المكونات مع الكريم شانتيه والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.

الخفق حتى الحصول على قوام متجانس وسميك.

نقل المكونات إلى عبوة محكمة الغلق والاحتفاظ بها في الفريزر حتى التجمد.

تعليمات تحضير المثلجات في المنزل