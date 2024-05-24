موعد زيادة الأجور بالمغرب + تحديد الفئات المستفيدة لهذه الأموال

يسأل عدد من المواطنين في المغرب عن موعد زيادة الأجور بالمغرب، حيث يعد خبر زيادة الأجور في المغرب من الاخبار المفرحة التي زفتها الحكومة المغربية للمواطنين، وتأتي هذه الزيادة في إطار الاتفاق الذي تم بين النقابات المركزية للعمال في المغرب وبين الحكومة المغربية، و هو ما نوضح لكم أهم النقاط التي تتعلق به من خلال هذا التقرير.

موعد زيادة الأجور بالمغرب

من أهم الأسئلة التي دارت في الشارع المغربي هو موعد زيادة الأجور بالمغرب، والتي تتمثل أهم المعلومات عنه في الفقرات التالية:

بعد الاتفاق مع المركزيات النقابية، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في أجور العاملين في القطاع العام للدولة، وذلك بعد مراجعة الأجور.

حيث وصلت الزيادة إلى 1000 درهم مغربي وهو ما يعادل 100 دولار أمريكي.

يتم صرف هذه الزيادة على دفعتين الدفعة الأولى من المقرر أن يتم صرفها في بداية شهر يوليو 2024.

ويتم صرف الدفعة الثانية لتكون في بداية شهر يناير 2025.

موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور في المغرب

من خلال حديثنا عن موعد زيادة الأجور بالمغرب، نوضح لكم أهم الأخبار التي وردت في الموضوع بشأن زيادة أجور القطاع الخاص على غرار زيادة أجور القطاع العام وهو ما يتمثل في التالي: