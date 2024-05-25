أحدث تردد لقناة وناسة الفضائية Wanasah TV لمتابعة أحلى أغاني الأطفال

في الفترة الأخيرة، ازداد الاهتمام بالبحث عن تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات. يعود هذا الاهتمام إلى تقديم القناة لمحتوى متنوع من الأغاني والأناشيد التي تستهوي جمهور الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء في الوطن العربي. كما تعمل القناة على تطوير جودة البث بشكل مستمر لضمان إرضاء جميع فئات المشاهدين.

تردد لقناة وناسة الفضائية

قناة وناسة الفضائية للأطفال تأسست عام 2007 على يد المطرب السعودي راشد الماجد، وهي تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في عرض المحتوى التعليمي والترفيهي للأطفال في العالم العربي وتمتلك قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ في نفوس الأطفال دون توقف على مدار الساعة وبفضل تنوع محتواها وجاذبيتها، حققت قناة وناسة شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة الفضائية نايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يتيح ذلك للمشاهدين فرصة الاستمتاع بأفضل البرامج والأغاني الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي. يمكن ضبط جهاز الريسيفر على

التردد 11470

استقطاب عمودي

ومعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 لاستقبال القناة بجودة SD.

تردد قناة وناسة الفضائية عربسات

أما على القمر الصناعي عرب سات، فيمكن لمحبي قناة وناسة الفضائية التمتع بمحتواها الرائع، حيث يكفي ضبط الريسيفر على

التردد 11270

بمعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 للاستمتاع بأجود الصور بتقنية HD.

يسمح التردد الجديد على نايل سات وعرب سات للمشاهدين بالاستمتاع بمحتوى قناة وناسة الفضائية بسهولة ويسر دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، مما يجعل القناة متاحة للجميع في أي وقت ومن أي مكان دون عناء.