تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry نايل سات بجودة HD

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة توم وجيري، والتي تقوم بعرض المسلسل الكرتوني الاشهر والأكثر شعبية في أنحاء العالم وهو مسلسل القط توم والفأر جيري، حيث يحدث بين الاثنين الكثير من المطاردات، والمقالب الممتعة والمثيرة والتي تجذب المشاهد الكبير والصغير، في نهاية كل حلقة يفوز جيري دائما، وهذا لأنه يعتمد على عقله، وذكائه، ويخسر القط توم دائما وهذا لأنه يعتمد على قوته وعضلاته، أو هو صراع بين الخير والشر وينتصر فيه الخير دائما لأنه هو الحق.

تردد قناة توم وجيري

يتغير تردد قناة توم وجيري بشكل دوري وهو ما تحرص عليه إدارة القناة وذلك لتحسين جودة بث القناة وتقديم تجربة بث ممتعة وخالية من أي تشويش أو تقطع لدي المشاهد وتتمثل معلومات القناة الخاصة بالتردد في التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو: توم وجيري وهي قناة خاصة بالأطفال.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة يمكن ضبطه من خلال كتابة الأرقام 12149.

ويتم ضبط معدل استقطاب اتجاه القناة على الاتجاه الأفقي.

وبالنسبة لمعدل ترميز القناة فهو 27500.

أما بالنسبة لمعامل تصويب الخطأ فهو ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: توم وجيري الخاصة بالأطفال.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبطه بعد إدخال الأرقام 11315.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو يتجه بشكل أفقي.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

ويتم ضبط معامل تصحيح الخطأ على ⅚.

مميزات قناة توم وجيري

بعد أن وضحنا تردد قناة توم وجيري، نوضح لكم أهم المعلومات التي تدور حول القناة والتي تتمثل في التالي: