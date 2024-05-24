عاجل الان.. ظهور نتائج دهوك السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات

قامت مديرية التربية في محافظة دهوك عن إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن هذه المرحلة الدراسية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات بمختلف المحافظات، بما يسمح لهم في التقديم إلى المرحلة الجديدة التي سيتم الدخول إليها، وفقًا للدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام نتائج دهوك السادس الابتدائي

وجاءت أهم خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج دهوك السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظة ذاتها، كما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي أو الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

بعدها يتم تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

على أن يتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم المتمثلة في الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

موعد صدور باقي محافظات العراق السادس الابتدائي

وتبذل باقي مديريات التربية العراقية، قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلان النتائج الخاصة بمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول، لكي يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في محافظات العراق، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع فتح باب الإعتراضات عند الإنتهاء من باقي النتائج التي سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.