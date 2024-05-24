“ظهرت حالاً”نتائج السادس الابتدائي 2024 دهوك …موقع نتائجنا mlazemna

بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دهوك،والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأخيرة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والطلاب خاصة بعدما بدأت تظهر عليهم ملامح الخوف والقلق بسبب تأخر الإعلان عن النتيجة، وأكدت الوزارة إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن النتيجة هو حرص الوزارة على مراجعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة….

نتائج السادس الابتدائي 2024 دهوك

حيث أكد مصدر مسؤول بمديرية التعليم العراقي بدهوك أنه تم الإنتهاء من رفع ورصد درجات الطلاب ، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة الإلتزام بالإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد دون تأخير .

حيث تقدم لامتحانات السادس الابتدائي بدهوك حوالي ما يقرب من 58564 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 551 مركز في جميع المدارس بالمحافظة، حيث بدأ الطلاب الامتحانات في 12 مايو الجاري وانتهت الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، وأكد الكثير من الطلاب أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي مشاكل سواء من صعوبة الأسئلة أو في طباعة ومواصفات الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دهوك

وأعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دهوك والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: