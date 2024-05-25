مرتباتهم بتعدي الـ 10000 جنيه.. وظائف وزارة العمل في 14 محافظة بشروط ميسرة للجنسين ( القبض دا غير الحوافز)

يحرص عدد كبير من الشباب على متابعة وظائف وزارة العمل، وذلك لأن الوزارة تحرص بشكل مستمر على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب أصحاب المؤهلات العليا وحتى بدون مؤهلات، حيث يعد العمل الخاص هو المجال الخصب الذي يستقبل عدد كبير من العمالة على مدار العام، كما أن العمل في القطاع الخاص يزيد من فرصة الشباب في اكتساب الكثير من المهارات.

وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل في جمهورية مصر العربية عن وظائف وزارة العمل وذلك خلال بيان صحفي لها مفاده ما يلي:

أوضح البيان الصحفي الذي أعلنته وزارة العمل أن الوزارة قد تلقت طلبات عمل من حوالي 45 شركة قطاع خاص.

تطلب الشركات ما يقرب من 2772 فرصة عمل موزعة على 9 محافظات.

يعد أبرز ما يميز هذه الوظائف أنه هناك فرصة لأصحاب الهمم في الالتحاق في بعض الوظائف.

ومن أهم مميزات الوظائف أن الرواتب الخاصة بها ستكون وفق للحد الأدنى للأجور، بل هناك رواتب سوف تزيد وفق لخبرة الموظف والتي يتم تحديدها في المقابلة الشخصية.

الوظائف بها تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية.

التقديم على وظائف وزارة العمل

يتم الإعلان عن النشرة التوظيفية من قبل وزارة العمل والتي تصدر من الادارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي، ويمكن التقدم على وظائف وزارة العمل بالطرق التالية: