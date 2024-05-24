“سجل فورًا” رابط مسابقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات 2024 الجزائر وخطوات التقديم على الوظائف المتاحة

تم إتاحة التقديم على مسابقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات، وذلك حتى يتم التعيين في مجموعة من الوظائف المختلفة، حيث تمت إتاحة هذه الوظائف لعدد من الخبراء والمهنيين في عدد من المجالات المختلفة، وقد تم الكشف عن كيفية التقديم في هذه المسابقة، وأيضًا الشروط التي يتم وفقها الاعتماد عليها التقديم في المسابقة، وتعتبر هذه المسابقة من الخطوات الهامة التي يجب القيام بها للعمل في الوظائف المختلفة.

مسابقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات

لكي يتم التعيين في عدد من الوظائف المختلفة يجب التقديم في مسابقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات، وهذه المسابقة طرحتها الحكومة من أجل أن يتم اختيار أفضل المتقدمين الذين يستحقون العمل في أي من الوظائف المختلفة التي تطرحها الحكومة والتي تعتبر مصدر للدخل الثابت شهريًا لعدد كبير من المواطنين، والتقديم على هذه الوظائف يتم من خلال القيام بالآتي:

الدخول على الرابط الخاص بالمسابقة .

تحديد الوظيفة المراد أن يتم إجراء المسابقة فيها.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقدم الذي يرغب في الاشتراك في المسابقة.

رفع الوثائق التي تم الإعلان عنها من أجل أن يتم الاشتراك في المسابقة.

تقديم طلب الاشتراك المسابقة الخاصة بالسلطة الوطنية من أجل حماية المعطيات.

الوظائف المتاحة من خلال المسابق ة الخاصة بالسلطة الوطنية

اجتياز هذه المسابقة يؤهل الفائز للعمل في عدد من الوظائف المختلفة، وأغلب هذه الوظائف تكون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذه الوظائف هي: