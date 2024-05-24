“ظهرت الآن” رابط نتائج السادس الابتدائي تربية المثنى الدور الأول 2024 العراق

أكدت وزارة التربية العراقية خبر اعلان نتائج السادس الابتدائي تربية المثنى الدور الأول للعام الدراسي 2024، فقد تم الكشف عن النتيجة من خلال كشوفات الكترونية تم تصعيدها من خلال الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجها المعتمد رسميا من وزارة التربية العراقية، والجدير بالذكر أن جميع الاختبارات قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط مما جعل الطلاب في حالة من الاطمئنان خاصة مع ارتفاع نسبة النجاح في المحافظات التي أعلنت النتيجة بالفعل الكرخ الاولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة وأيضا محافظة كربلاء المقدسة.

رابط نتائج السادس الابتدائي تربية المثنى الدور الأول

شاركت وزارة التربية العراقية الرابط المباشر الذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة بمجرد كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، حيث يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الخاص بوزارة التربية العراقية. النقر على تبويب عرض نتائج الطلاب. تحديد الصف الدراسي حيث يتم اختيار الصف السادس الابتدائي. اختيار المحافظة العراقية. إدخال اسم الطالب كما هو مدون في البطاقة الامتحانية وكذلك الرقم الامتحاني. النقر على عرض النتيجة. سوف يتم تحميل ملف النتيجة في صيغة pdf. فتح الملف بعد تحميله وكتابه اسم الطالب والنقر على زر بحث. تظهر نتيجة الطالب في جدول يوضح الدرجات.

توزيع درجات السادس الابتدائي 2024 العراق

جاءت نتيجة الطالب في الكشوفات الخاصة بنتائج السادس الابتدائي توضح الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها في الاختبارات التي تم عقدها في الأسابيع الماضية، حيث جاءت تفاصيل النتيجة على النحو التالي: