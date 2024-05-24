ظهرت حالًا في دهوك وبابل والأنبار نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح ونتائجنا “بالاسم فقط”

وزارة التربية والتعليم في العراق تعمل على إنجاز عملية التصحيح والتدقيق المتعلق بامتحانات السادس الأبتدائي، وذلك أدى إلى كثر البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح، وبالأخص عند إعلان العديد من المحافظات، مع العلم أن هناك العديد من الطرق لاستخراج نتيجة الصف السادس وسوف نذكر أبرزها في هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مدينة العراق عن نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد الكرخ الاولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى كربلا والرصافة الاولى، كما يمكن الاستعلام عنها بشكل سهل وذلك عن طريق موقع الوزارة الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا، ثم الضغط على تحميل درجات السادس الابتدائي فسوف تظهر حين تقوم بالدخول إليه بشكل مباشر والضغط على زر تحميل وتستطيع تحميلها بشكل كامل، كما ان من الواضح ظهور النتائج خلال ساعات.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد وعموم العراق

الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح أمر في غاية السهولة ولا يتطلب العديد من الخطوات حينما تريد استخراجها منه، لذا لكي تحصل على نتيجة بشكل بسيط يجب ان تقوم باتباع بعض الخطوات التالية: