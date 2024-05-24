ظهرت حالًا .. نتائج السادس الابتدائي نينوي 2024 بالاسم فقط عبر وزارة التربية العراقية

هناك الكثير من تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمحافظة نينوى العراقية خلال الساعات القليلة القادمة حيث سيتم ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى و اعتمادها واعلانها لكافة التلاميذ في المحافظة، حيث تعد محافظة نينوى من أكبر المحافظات العراقية في عدد تلاميذ الصف السادس الابتدائي، لذا في السطور القادمة سوف نتكلم عن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي الدور الاول لعام 2024.

نتائج السادس الابتدائي نينوي 2024

قالت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة نينوى بأن الأستاذ خالد عبد العزيز المسلط مدير عام تربية نينوى قد قام بالفعل يوم الخميس الماضي بجولات تفقدية للوقوف على سير الامتحانات النهائي لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، كما أنه قد تاكد من خلال تلك الزيارة الميدانية من انتظام سير الامتحانات داخل مقر الامتحانات في المحافظة، علاوة على ذلك فقد قام بفتح الملفات الامتحانية بنفسه وقام بتوزيع الأسئلة على التلاميذ، كما اعلنت تربية نينوى انتظام كافة اعمال الفحص والتدقيق لجميع الدفاتر الامتحانية في مركز الفحص لكافة المواد الدراسية المقررة على تلاميذ الصف السادس الابتدائي.

إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

هناك حالة من الترقب تسيطر على الأجواء داخل محافظة نينوى بالعراق، حيث أن من المتوقع الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي خلال الساعات القادمة، لذا لا داعي للخوف والذعر، وذلك لان محافظة نينوى سوف تعتبر من المحافظات الاولى التي سوف توضح نتائجها عن باقي محافظات العراق بشكل كامل خلال أيام فقط، علمًا بأن تم الإعلان عن بعض المناطق منها الرصافة والكرخ وكربلاء وأيضًا المثنى والكثير من المناطق.