اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات موقع مظلتي.. حملها هســـة

يتطلع عدد كبير من المواطنين العراقيين للوقوف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لمعرفة هل هذه الأسماء تتضمن أسمائهم أم لا، وذلك لأن الكثير من المواطنين العراقيين يتطلعون في الحصول على دعم من برنامج الرعاية الاجتماعية والذي تقدمه الحكومة العراقية، للأسر الفقيرة والمحتاجة، ولكن هذه المنحة لا يتم صرفها إلا وفق شروط ومعايير محددة قامت الحكومة العراقية بتحديدها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد تأخر الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ظهرت الكثير من الشائعات التي تشكك في صرف الدعم لهذه الوجبة، واعتزام الحكومة العراقية لإيقاف الدعم، ولكن الحكومة العراقية من جانبها سارعت بالرد على هذه الشائعات، مؤكدة على إعلان الأسماء فور الانتهاء من مراجعة طلبات التقديم.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة العراقية الفئات المستحقة للدعم والحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي من المتوقع أن تكون اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منهم، ومن هذه الفئات ما يلي:

الأسر والعائلات المغموسة في الفقر الشديد.

الفئات من أصحاب الإعاقات الأولى بالدعم والرعاية من الدولة.

فئات النساء المطلقات اللاتي يعيلن أطفال صغار.

وأيضا فئات الأرامل المعيلات اطفال واللاتي فقدن أزواجهن.

الأسر التي يكون معيلها شخص كبير في السن.

شروط الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المواطن الراغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط والضوابط ما يلي:

شرط الجنسية من أهم الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم.

الإقامة الدائمة داخل حدود الدولة فلا يتم منح هذا الدعم لأي مغترب خارج البلاد.

يتراوح عمر الرجل المتقدم للحصول على الدعم من بين 18 حتى 60 عام.

بينما يتراوح عمر النساء ما بين 16 حتى 55 عام.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من أهم ما يتم البحث عنه الآن من قبل المواطنين العراقيين المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية، ومنها فقدت أكدت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن المقبولين بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة، وسيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة من خلال الرابط التالي: