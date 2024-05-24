نتائج دهوك وكربلاء والمثنى وبابا والأنبار “نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024” ظهرت حالًا

العديد من الطلاب يبحثون عن النتيجة الخاصة للصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات بالعراق، حيث قامت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم بالإعلان في الساعات الماضية عن ظهور النتيجة وذلك بعد اتمام عملية التصحيح وأيضًا المراجعة التي استمرت في الفترة الأخيرة ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالسادس الابتدائي ومن خطواته كالتالي:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الخاص بنتائجنا .

ثم اضغط على كلمة الاستعلام عن نتيجة الامتحان.

قم بتحديد النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالعراق.

سوف يظهر أمامك كافة النتائج الخاصة بالمحافظات.

عندما يظهر أمامك النتيجة اضغط على كلمة تنزيل.

سيتم تحميل الملف الخاص بالنتائج بصوره pdf على جهازك التليفون.

يمكنك أن تقوم باستخراج النتيجة عن طريق اسم الطالب في مكان البحث.

وقد انتهت امتحان الصف السادس بالعراق للصف الثاني بكافة المحافظات يوم 19 من شهر مايو على حسب الجدول الذي أعلنته الوزارة بالعراق.

ما هو موعد نتيجة السادس الابتدائي

قامت الوزارة العراقية بتوضيح أنه يتم تصحيح الأوراق الخاص بالصف السادس للفصل الثاني، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد المراجعة بكل دقة وشفافية في كافة المحافظات، لكي يطمئنون الطلاب على الحصول على درجاتهم بصورة كاملة الخاصة بالمرحلة السادس الابتدائي، يجب على الجميع أن يقوموا بالانتظار الكامل حتى يتم الإعلان عن بقية المحافظات الأخرى، ومن الموضح بأن ساعات قليلة تفصلنا عن بقية المحافظات المعلن عنها من الوزارة.