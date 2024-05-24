استمع لتلاوة قرآنية عذبة وأناشيد دينية بصوت الشيخ مشاري راشد عبر تردد قناة العفاسي نايل سات 2024

عادت قناة العفاسي للبث من جديد عبر القمر الصناعي نايل سات، الأمر الذي أدخل السرور على قلب المسلمين في كافة دول الوطن العربية فقد كان لتلك القناة التلفزيونية مكانة خاصة ومحببة، وتستهدف تقديم البرامج الدينية والتوعية والإرشاد باللبن واليسر وعرض الأناشيد الدينية وأيضا تلاوات عذبة للقران الكريم بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي.

تردد قناة العفاسي 2024

أعلن الشيخ مشاري راشد العفاسي عن عودة البث الخاص بالقناة التلفزيونية العفاسي عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية في البث بعد توقف القناة لمدة سنوات، ويتم استقبال التردد من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب: أفقي (H) Horizontal.

الجودة: SD.

التشفير: بدون تشفير.

برامج قناة العفاسي

تحتوي قناة العفاسي على برامج خاصة بالمحتوى الديني واناشيد خاصة بصوت الشيخ الكويتي محمد راشد العفاسي ولم تقتصر على تقديم برنامج تلاوة القرآن الكريم فقط، وهذه البرامج هي: