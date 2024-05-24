وزارة التربية العراقية تُعلن عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الانبار ودهوك والمثنى وكربلاء “هنــا”

يعاني أولياء الأمور من قلق شديد بسبب انتظارهم نتائج الصف السادس وذلك بسبب أهمية تلك المرحلة على حياتهم، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج السادس الابتدائي 2024 الانبار لا تستدعي للقلق وأنا سوف تكون مبشرة لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور، كما أن الوزارة أعلنت أنه يجب على جميع الطلاب الاستعداد من أجل النتيجة والتي أوشكت على الظهور، بالإضافة إلى أنها أعلنت على الخطوات الصحيحة من أجل التسجيل على موقع الوزارة والحصول على نتائج الصف بكل سهولة ودون مواجهة أي مشاكل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الانبار

إليكم طريقة البحث على نتيجة الصف السادس الابتدائي للأنبار والتي لا يعرفها الكثير والتي تتلخص في النقاط التالية:

يتم تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالنتائج أو التسجيل على جوجل درايف، بعد ذلك يجب عليك النقر على كلمة المرور مرتين متتابعين.

بعد النقر يتم الانتظار بعض الوقت يتم يتم فتح الملف ثم يجب كتابة الاسم الخاص بمدرسة الكالب في المربع المخصص لذلك.

في تلك الخطوة يتم كتابة اسم الطالب رباعي في الخانة المخصصة له وكذلك يجب إدخال رقم الجلوس الخاص به والانتظار لمدة خمس دقائق حتى تظهر النتيجة.

معدل نسبة نجاح الطلاب

إليكم النسبة الخاصة بمعدل نجاح الطلاب والتي تكون كالتالي: