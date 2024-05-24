“هنـــا” نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك والمثنى والكربلاء ودهوك .. مبروك النجاح للجميع

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم نشر نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك خلال الساعات القادمة، وذلك بعد اعتماد نتائج امتحانات الدور الأول، حيث يترقب التلاميذ ظهور درجات الامتحانات في كافة المحافظات، كما أن وزارة التربية أكدت على الانتهاء من اعمال التصحيح الخاصة بالامتحانات في كركوك، كما أنه سيتم رفع النتائج خلال الساعات المقبلة عن طريق المواقع الإلكتروني وذلك لكي تسهل على التلاميذ الحصول على نتائج الامتحانات

نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك

تقوم كل مديرية تربية بنشر نتائج السادس الابتدائي بعد اعتمادها بشكل رسمي، حيث انه سوف يتم نشر النتائج خلال الساعات القادمة على المواقع الرسمية لجميع محافظات العراق التي لم تقوم بنشر درجات الامتحانات، بحيث يمكن للتلميذ استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية، أو يمكنك الحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا في العراق، حيث يعتبر هذا الرابط من ضمن الروابط الرسمية التي تعلن النتائج بشكل مستمر.

كيف اطلع نتائج السادس الابتدائي؟

قد قامت وزارة التربية العراقية بنشر النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي في محافظة كركوك، حيث قامت الوزارة بالتأكيد على أن مديريات التربية هي المسؤولة عن نشر درجات الامتحانات فيما يتم إتاحة الاستعلام عن طريق البوابة الرسمية لمديرية التربية، كما يمكن الحصول عليها عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية على برنامج التليجرام بالإضافة إلا انه سيتم نشرها في المدارس، علاوة على ذلك فإن المديريات تقوم برفع كشوف النتائج من خلال جوجل درايف وذلك لتسهيل استخراج النتائج.