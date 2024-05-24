تردد قناة كراميش للأطفال 2024 أحدث بيانات الاستقبال

برز تردد قناة كراميش ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية البث عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمتع القناة بشهرة واسعة النطاق امتدت إلى كافة دول الوطن العربي، وتقدم القناة برامج الرسوم المتحركة والأغاني والأناشيد والمسابقات التي ينجذب لها الأطفال من عمر أشهر، ويعد استقبال التردد الخاص بالقناة أمر حتمي لتسلية الأطفال وامتاع أوقاتهم.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024

تبحث الأمهات والأباء والأجداد والأقارب والبالغين عن تردد قناة كراميش وذلك في المنزل الذي يوجد به اطفال، حيث يرتبط الأطفال الصغار بتلك القناة ويتعلقون بها وذلك بفضل المحتوى الهام المميز الشيق والجذاب، علما بأن القناة أردنية الأصل وتتبع ملكية وسيم عواد، ويتم استقبال تردد القناة من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة:11430.

اتجاه البحث: أفقي- Horizontal.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: القناة مجانية.

خطوات استقبال تردد قناة كراميش

فيما يلي نوضح الخطوات بشكل مبسط ومفهوم وواضح التي يتم من خلالها استقبال تردد القناة المجاني بدون أي رسوم واستقبالها في المنزل والاستمتاع بالمحتوي:

فتح جهاز الاستقبال المنزلي. النقر على زر الضبط من الريموت كنترول. اختيار اعدادات التلفاز ضمن قائمة الإعدادات. اختيار إضافة تردد جديد. كتابة القمر الصناعي وهو نايل سات. إدخال التردد واحداثيات الضبط كاملة في الخانات المخصصة لذلك. النقر على زر البحث. الانتظار حتى يتم انتهاء البحث بنسبة 100٪. النقر على زر حفظ النتائج. بعد ذلك يتم البحث عن القناة من خلال اسم Karamesh.

مميزات قناة كراميش

تتعدد مزايا قناة كراميش من حيث الجودة العالية في الصوت والصورة والنقاء بدون تشويش والعرض المستمر بدون توقف، هذا بالإضافة إلى تنوع المحتوي وتقديم أفضل الرسوم والشخصيات المتحركة والبرامج المسلية.