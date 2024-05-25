طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل زي الجاهزة مثل المطاعم باسهل طريقة

تتجه كل الأسر خلال الأيام الحالية نحو تجهيز كل المأكولات والإقامة المختلفة في المنزل، حفاظا على مستوى النظافة وجودة الطعام بجانب توفير تكلفة الوجبات الجاهزة التي تكون مرتفعة السعر، وتعد الكفتة من أشهى الاطعمة التي يفضلها الكبار والصغار معا، كما أنها سريعة التحضير وسهلة الإعداد وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل للحصول على نتيجة مثالية ترضي أفراد أسرتك.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

قبل ذكر طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل علينا ذكر مكونات الكفتة، والتي تعتمد جودتها على جودة الكفتة النهائية حيث يفضل الحرص على توفير لحوم جيدة وخضروات طازجة، وتمثل مقادير كفتة الحاتي كما يلي:

كيلو من اللحم المفروم به نسبة 20% دهون.

حبة بصل كبيرة مبشورة ناعم.

كوب مفروم من أوراق البقدونس.

رغيف بلدي مبلل.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

خطوات تحضير كفتة الحاتي في المنزل

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن تجهيزها بالخطوات التالية: