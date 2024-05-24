بشاشة 18 بوصة قابلة للطي أبل العالمية تعتزم طرح أول MacBook في 2026

خلال الساعات القلية الماضية كشفت تقارير أن شركة أبل قد تطلق طراز MacBook جديدًا مزودًا بشاشة قابلة للطي في السنوات المقبلة، وفقًا للتفاصيل التي شاركها Ming-Chi Kuo، محلل مدونة TF Securities International، حيث ادعى Kuo أن شركة أبل تدرس حجمين للشاشة لجهاز MacBook القابل للطي القادم واختارت موردين حصريين لمكونات الشاشة والمفصلة.

إطلاق أول MacBook من أبل

سيكون للجهاز أيضًا فاتورة مواد عالية (BOM) وسعر تجزئة مرتفع عند إطلاقه، وفقًا للمحلل، وسيتم توفير لوحة جهاز MacBook القابل للطي حصريًا بواسطة LG Display، وفقًا لما ذكره Kuo، ويقول المحلل إن شركة أبل تفكر في استخدام شاشة مقاس 18.8 بوصة أو 20.25 بوصة، مما يؤدي إلى أحجام كمبيوتر محمول مقاس 13 بوصة و14 بوصة عندما تكون مطوية، وفي الوقت نفسه، سيتم توفير المفصلة للكمبيوتر المحمول القابل للطي بواسطة شركة Amphenol.

الإعلان عن أول ماك بوك من apple

وبعد ساعات من توقع Kuo لأحجام العرض هذه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young أيضًا إن شركة أبل تعمل على جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي، وفي منشور خاص بالمشتركين فقط على موقع X (تويتر سابقًا)، يقول يونج إن تكلفة إنتاج الجهاز أدت إلى عمل شركة أبل على شاشة مقاس 18.76 بوصة بدلاً من شاشة أكبر مقاس 20.25 بوصة.

مزايا MacBook القابل للطي من apple

واعتمدت شركة آبل على مواصفات تصميمية عالية للوحة والمفصلة في طراز MacBook القادم القابل للطي في محاولة لجعل الشاشة “خالية من التجاعيد قدر الإمكان”، وفقًا لما ذكره التقرير، الذي يضيف أن تكاليف إنتاج اللوحة والمفصلة تصل حاليًا إلى 650 دولارًا و 250 دولارًا على التوالي.

نتيجة لذلك، يقول Kuo إن تكلفة BOM للجيل الأول من جهاز MacBook القابل للطي يمكن أن تكون قريبة من تكلفة BOM لجهاز أبل Vision Pro الذي أطلقته الشركة في فبراير، ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان سعر جهاز MacBook سيكون مرتفعًا مثل سماعة رأس أبل التي تكلف 3499 دولارًا، ويقول Kuo أنه من المتوقع أن يتم شحن أكثر من مليون وحدة من الكمبيوتر المحمول القابل للطي بعد عام من إطلاقه.

وفقًا للمحلل، ستطلق شركة أبل أول جهاز MacBook قابل للطي في النصف الأول من عام 2026، ومن المتوقع أن يكون الجهاز مزودًا بشريحة M5 من أبل، ويقال إن إنتاج الشاشة سيبدأ في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن تظهر تفاصيل الجهاز، بما في ذلك مواصفاته وميزاته البرمجية، على الإنترنت في الأشهر المقبلة.