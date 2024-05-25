استقبال الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 لمتابعة أقوى البرامج الوثائقيه الجديدة

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 من أكثر الموضوعات البحثية خلال الآونة الماضية وذلك لأنها الخيار الأفضل لعاشقي الأفلام الوثائقية وعلم الطبيعة، وهي قناة تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعرض أفلامًا وبرامجًا وثائقية تتناول الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، ومن بين القنوات التابعة لها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، والتي تبث باللغة العربية، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن القناة إلى جانب خطوات تنزيل هذه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم.مجموعة مميزة من البرامج والأفلام الوثائقية المختارة بعناية حيث تتميز القناة بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يجعلها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وإليك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024:

تردد القناة: 11411.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأما تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على إعدادات القناة من خلال جهاز التحكم الريموت في الرسيفر.

ابحث أيضا عن خيار “القائمة” على الشاشة.

حدد بعد ذلك خيار “الخيارات” من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار “التثبيت”، ثم حدد “التثبيت اليدوي”.

اختر بعد ذلك القمر الصناعي سواء النايل سات أو عرب سات.

ثم أدخل التردد المناسب لقناة ناشيونال جيوغرافيك.

اضغط على خيار “البحث”، ثم اضغط على زر الحفظ.

وبعد اتباع هذه الخطوات، يمكنك التحقق من إضافة القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.