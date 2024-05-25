مبروك تالتة اعدادي .. استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت

يزداد في هذه الأيام كثرة التساؤلات عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2024، من قبل طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية، وذلك بعد أن قاموا بالانتهاء من امتحانات الترم الثاني، اليوم الخميس الموافق 23/5/2024، مع العلم أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من قبل الطلاب، وعند القيام باستفتاء الكثير من الطلاب فكان نتيجة الاستفتاء هي سهولة الامتحانات بالنسبة لغالبية الطلاب وعدم وجود أي مشاكل داخل ورقة الأسئلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2024

الجدير بالذكر أنه قد قام مايصل ل191068 طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم في مختلف الإدارات التعليمية،لذلك يكثر التساؤل على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2024، وقد كان جدول الشهادة الاعدادية على النحو التالي :

قد قاموا بأداء مادة اللغة العربية والخط 18/5/2024.

وقامو بأداء مادتي الجبر والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات 19/5/2024.

أما عن مادة الهندسة 20/5/2024.

وبالنسبة لمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية 21/5/2024.

مادة العلوم والتربية الفنية 22/5/2024.

وجاء الختام بمادة الدراسات الاجتماعية اليوم الخميس الموافق 23/5/2024.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

وحرصت وزارة التربية والتعليم على تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات أول بأول وذلك بكل دقة وشفافية، حتى يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2024 في أسرع وقت، كما وجه الوزير بتحري الدقة أثناء عملية التصحيح ورصد الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب، وقد صرح الوزير أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من الرصد الدرجات واعتمادها، وسيكون الإعلان عنها من خلال الإدارات والمديريات التعليمية، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتائج ،