ماهو موعد صرف راتب التقاعد شهر يونيو 1445 بالتقويم الهجري والميلادي؟

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية إلى موعد صرف راتب التقاعد العسكري والمدني شعر يونيو،فسابقا كان يتم الصرف في نهاية الشهر الميلادي وذلك وفقا لما تم تطبيقه حتى إبريل الماضي، ثم شهدت دفعة مايو الصرف وفقا للقوانين الجديدة والتي تخصص الأول من الشهر الميلادي لصرف راتب التقاعد داخل المملكة العربية السعودية.

موعد صرف راتب التقاعد شهر يونيو

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرف راتب التقاعد في بداية الشهر الميلادي، وبعد مراجعة التقويم الميلادي لشهر يونيو تم التحقق من تطابق اليوم الأول مع يوم السبت وهو عطلة رسمية، وبناء على ذلك يتم تأجيل الصرف لمدة 24 ساعة، أي يصبح الصرف في صباح يوم الأحد بالتأجيل لمدة يوم واحد فقط، ويوافق ذلك التقويم تاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، وذلك لكافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن راتب التقاعد

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام بشكل تفصيلي عن راتب التقاعد من حيث موعد الصرف الدقيق وقيمة الإيداع بالريال السعودي من خلال خطوات الكترونية ميسرة، وذلك بعد رواج العديد من الشائعات حول وجود زيادة في الراتب التقاعدي ، وتتم الخطوات على النحو التالي: