رابط استعلام تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والشروط المطلوبة

تقوم وزارة التربية العراقية، بالإعلان من وقت إلى الأخر عن مجموعة من الوظائف المختلفة داخل محافظات العراق، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة والخاصة بتعيين الكوادر البشرية، والعمل على مراجعتها بشكل واضح وصحيح، ليتم العمل على إعلان كافة الكشوفات التي تشمل المؤهلين للتعيين بالوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية بما تشمل كافة المحافظات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

كذلك يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

تحديد المحافظة التي تم الإعلان عن وظائفها.

بعد ذلك يُرجى إدخال بيانات الشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات التي تشمل المقبولين في هذه الوظائف المطروحة من قبل الوزارة.

شروط القبول في وزارة التربية العراقية

وقامت وزارة التربية العراقية، بتحديد مجموعة من الشروط الهامة لكافة الراغبين بالتعيين داخل الوزارة، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-