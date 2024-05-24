“بالالوان” موقع eduserv.cairo.gov.eg نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب خلال الساعات الحالية، حيث ستقوم الوزارة بتوفير النتائج في مختلف المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال منصة بوابة التعليم الأساسي أو عبر الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، و نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.
موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس
تقوم وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بتوفير موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس عبر منصة بوابة التعليم الاساسي، وهي منصة رسمية معتمدة من قبل الوزارة التي توفر من خلالها الكثير من الخدمات التربوية والتعليمية، وتستطيع الوصول الى نتيجتك من خلالها بعد إتباع هذه الخطوات البسيطة:
- في البداية قم بالذهاب إلى بوابة التعليم الاساسي.
- أو اذهب إلى موقع نتيجة نت.
- ثم اضغط على زر الإستعلام عن النتيجة.
- قم باختيار الصف الدراسي للطالب.
- بعدها اختر الترم الثاني.
- سجل بيانات الطالب إسمه ورقم جلوسه.
- اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان
بعد أن وضحنا رابط خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس، نوضح فى السطور التالية النظام الجديد في عرض نتائج الطلاب بالألوان التي تشير إلى مستوى الطالب ومعدل النجاح الذي حصل عليه في المواد، وهو كما يلي:
- عندما يحصل الطالب على اللون الازرق في مادة فهذا يدل على أنه متفوق وحصل على نسبة نجاح تتعدى 80% وتصل الى 100%.
- وفي حال حصول الطالب على اللون الأخضر فإن هذا يدل الى أن مستواه جيد وأن نسبة نجاحه بين 65% الى 80%.
- أما اذا حصل الطالب على اللون الأصفر فإن هذا يعني أن مستواه ضعيف ويحتاج إلى الدعم والاهتمام حيث يشير هذا اللون إلى أن نسبة النجاح تتراوح من 50% الى 65%.
- أما اللون الأحمر في النتيجة يعني أن الطالب راسب بالمادة وأن معدل نجاحه يتراوح من 1% الى 50%.