«هسة» أسماء المشمولين بالرعاية  الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق عبر منصة مظلتي

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق خلال الأيام الماضية، ووفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن المقبولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية أو من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن أهم المبادرات التنموية التي قامت الدولة بإطلاقها بهدف إعانة الأسر الأولى بالرعاية على تحمل أعباء الحياة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

كشفت الجهات المختصة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة إلكترونياً، ويأتي ذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المستفيدين، ومما لاشك فيه أن الدولة تسعى إلى تنمية ورفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين وبالأخص محدودي الدخل، ولقد تتمثل طريقة الاستعلام عن المقبولين في الوجبة الأخيرة بالعراق في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر هذا الرابط .

النقر على خانة برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة اسم المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستعلام، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى يتم عرض النتيجة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حرصت الجهات المختصة على وصول معاش الرعاية الاجتماعية إلى مستحقيه، لذلك قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات طبقاً لها يتم الموافقة على الطلب المقدم، والتي جاءت على النحو التالي: