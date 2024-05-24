الان رسميا بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 نتائج سنوات النقل الابتدائية والإعدادية بالقاهرة

في حالة من القلق والخوف يعيشها جميع طلاب صفوف النقل الذين ينتظرون الإعلان عن نتائجهم عبر بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024، يتساءل الكثير عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية وباقي الصفوف، وقد بدأ خلال الأسبوع الجاري ظهورها في بعض المحافظات وانتهت بأغلبية المحافظات،وقد جاءت الامتحانات سهلة في مستوى الطالب المتوسط،وقد صرحت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد.

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024

وقد أشارت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج صفوف النقل والشهادة الابتدائية والاعدادية من خلا بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 وهي أحد المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الخطوات في السطور القادمة:

ادخل على هذا الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الاساسي .

أو موقع نتيجة نت.

يجب عليك اختيار المرحلة الدراسية للطالب.

قم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة استعلام.

وبالانتظار لبضع ثواني سوف يتم نقلك إلى صفحة أخرى تحتوي على النتيجة الخاصة بك وعرض كافة التفاصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بوابة التعليم الاساسي

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي على منصة بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي 2024 وجاءت كالاتي، توزيع درجات المواد الخمسة الأساسية حيث يكون المجموع الكلي 280 درجة على أن يتم تقسيمها على ترمين والتي يتم توزيعها على النحو التالي:

اللغة العربية: من 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: من 60 درجة.

أما مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات تكون من: 60 درجة.

مادة العلوم تكون: 40 درجة.

مع وجود بعض المواد التي لا تضاف على المجموع مثل” التربية الفنية 20 درجة والتربية الدينية 40 درجة والحاسب الآلي 20 درجة”.

والجدير بالذكر أن سيتم توزيع نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم في المدارس بالمجان فور اعتمادها من المحافظ.