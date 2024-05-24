شوف نتيجتك بالألوان .. نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر “eduserv.cairo” بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي، بالتزامن مع انطلاق أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بدأ الكثير من طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي في البحث عن الطرق التي يمكن استخدامها في التعرف على نتائج الامتحانات، خاصة بعد أن انتهت بشكل نهائي في كافة الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات المصرية، وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أكدت على احتمالية ظهور نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عبر بوابة التعليم الاساسي، وللمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة المقال التالي.

نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

تحرص وزارة التربية والتعليم المصرية على أن تكون نتائج اختبارات الطلاب في جميع المراحل التعليمية دقيقة حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات وتقديرات، ولذلك فقد تم تكليف لجان متخصصة في كل مادة دراسية لتصحيح امتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي لإصدار نتائج دقيقة وبكل شفافية.

وقد اكدت بعض المصادر المسؤولة على اقتراب هذه اللجان من اعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها قبل الإعلان عنها، على ان يتم اعلان نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في بداية الأسبوع المقبل بحد اقصى في مختلف المحافظات المصرية، وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي، والتابع لوزارة التربية والتعليم.

خطوات استخراج نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024

من المقرر ان يتم اتاحة نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي خلال ساعات قليلة من الآن، والتي يمكنك استخراجها إلكترونيا على نحو الخطوات التالية: