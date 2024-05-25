اضبطها الان.. تردد قناة الكأس القطرية الرياضية الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية بجودة HD

تردد قناة الكأس القطرية المتخصصة في عرض المباريات الرياضية، يبحث عشاق الرياضة وكرة القدم عن التحديث الأخير لتردد هذه القناة التي تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، تتميز القناة بتقديم محتوى رياضي متنوع وشامل، وقد اكتسبت شهرة واسعة خاصة بفضل استوديوهاتها التحليلية التي تعرض أحداث المباريات بطريقة ممتعة وفريدة كما تضم هذه الاستوديوهات مجموعة من أبرز الإعلاميين ومشاهير كرة القدم مما جعل للقناة قاعدة كبيرة من المعجبين الذين يبحثون باستمرار عن ترددها لمتابعة محتواها.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية الجديد 2024

تعتبر قناة الكأس القطرية واحدة من القنوات الرياضية المفتوحة التي تنقل المباريات الخليجية ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات الآسيوية بشكل حصري وذلك منذ انطلاقها في عام 2006، حيث تركز القناة على بث كل ما هو جديد وحصري في عالم الرياضة وخاصة كرة القدم، فيما يلي نستعرض تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية عبر نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز:27500.

معامل الخطأ:⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية عبر عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أبرز العروض التي تبثها قناة الكأس القطرية الرياضية في قطر