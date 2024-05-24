مبرووووووووووك للناجيين.. ظهرت الان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المثنى 2024

ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 المثنى الدور الأول متاحة عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث ينتظر الطلاب في مختلف المحافظات الإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة، ويذكر أن إدارات التربية والتعليم لكل من الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية والثالثة أعلنت عن صدور النتائج يوم الخميس الموافق 23 مايو في تمام الساعة 10 صباحا، يمكننا مساعدتك في استخراج نتيجتك عبر التعليقات على موقعنا، فقط قم بكتابة اسمك ورقمك الامتحاني الآن.

نتائج السادس ابتدائي عبر نتائجنا

يمكنك بسهولة ويسر الحصول على النتائج، و لتتمكن من استخراجها يمكنك اتباع بعض الخطوات على النحو التالي:

اذهب إلى رابط بوابة نتائجنا من خلال الرابــــط.

اضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي ثم حدد المحافظة.

انقر على خانة تنزيل وستحصل عليها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المثنى

قررت وزارة التربية في العراق إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 في المثنى رسميا الآن، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات المحددة لذلك وهي:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من هنــــا.

اكتب رمز التحقق بالخانة الفارغة للأمان.

انقر على خيار الاستفسار عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

أدخل المعلومات اللازمة للطالب مثل الاسم ورقم الامتحان.

ثم اضغط على استعلام لعرض النتيجة أمامك على الشاشة.

وزارة التربية العراقية

أعلنت الوزارة مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي وبدأت الامتحانات بالفعل ليستعد الطلاب بشكل جيد، وبعد انتهاء الامتحانات، بدأت الإدارات التعليمية في كل محافظة بالإعلان عنها وللحصول على النتائج، يجب اتباع الخطوات المذكورة سابقا في حال أعلنت المحافظة التي يتبع لها الطالب أنها اعتمدت النتائج.