ثبتها و دلع اطفالك… تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة 2024، الذي يبحث عنه يبحث العديد من الأمهات ، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أهم القنوات الموجودة في الوطن العربي التي تخصص نشاطها للأطفال وتقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية الممتعة لهم، ومن هنا يسعى العديد من الأهل لتثبيت تردد هذه القناة على شاشات التلفاز الخاصة بهم، لتكون متاحة للاستمتاع أطفالهم بها

قناة طيور الجنة تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء نظرا لتقديمها محتوى ممتع ومفيد للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات لتشغيلها على شاشات التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة 2024

بسبب الطلب المتزايد من قبل المواطنين على تردد قناة طيور الجنة 2024، قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد للقناة عبر جميع الصفحات الرسمية لها على الإنترنت يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية البحث والتثبيت للمشاهدين الراغبين في متابعة برامج القناة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات هي كالتالي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات ففيما يلي التفاصيل:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يعتبر الإعلان عن هذه البيانات الفنية هامًا للمتابعين حيث يمكن الآن ضبط أجهزتهم بسهولة لاستقبال قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها المنوع والمفيد للأطفال.