استرد هدايا وشدات PUBG UC.. أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024 مجانا للجميع

بعد أن تم الإعلان عن التحديث الجديد للعبة ببجي المقرر طرحه وتم توفيره في شهر مايو، ومنذ الإعلان عن التحديث الجديد رغب اللاعبين في معرفة أكواد ببجي الحديثة، حيث تتيح الأكواد للاعب الكثير من المميزات أهمها الفوز بسهولة عن طريق استحقاق البدل الخفية وأيضا الأسلحة النارية ذات التقنيات المميزة، ونظرا للرغبة الكثير من اللاعبين في التعرف على أكواد ببجي موبايل تحديث 3.2 لذا نوافيكم أهم الأكواد وتوضيح فائدتها.

أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024

تأتي أكواد ببجي الحديثة مزودة بعدة مميزات متمثلة في الآتي:

كود BBKRZBZBF9 ويمكن اللاعبين من استخدام المدافع مما يمنحهم القدرة على التخلص من الأعداء بكل سهولة.

يأتي الكود الثاني وهو TQIZBZ76F وفائدته الحصول على دراجات نارية ذات سرعة جبارة كما تسهل عملية التنقل وأيضا اكتشاف المناطق بشكل سريع.

بينما كود PGHZDBTFZ95U يُمكن اللاعبين من الحصول على كافة تفاصيل الحرب، ومن خلال معرفة تلك التفاصيل يمكن الفوز بالمباراة بكل سهولة.

كيفية الحصول على شدات ببجي التحديث الجديد

يمكن الحصول على شدات ببجي بكل سهولة من خلال معرفة الخطوات التالية: