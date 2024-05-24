استرد هدايا وشدات PUBG UC.. أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024 مجانا للجميع

محمود الشوادفي تاريخ النشر
استرد هدايا وشدات PUBG UC.. أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024 مجانا للجميع
أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024

بعد أن تم الإعلان عن التحديث الجديد للعبة ببجي المقرر طرحه وتم توفيره في شهر مايو، ومنذ الإعلان عن التحديث الجديد رغب اللاعبين في معرفة أكواد ببجي الحديثة، حيث تتيح الأكواد للاعب الكثير من المميزات أهمها الفوز بسهولة عن طريق استحقاق البدل الخفية وأيضا الأسلحة النارية ذات التقنيات المميزة، ونظرا للرغبة الكثير من اللاعبين في التعرف على أكواد ببجي موبايل تحديث 3.2 لذا نوافيكم أهم الأكواد وتوضيح فائدتها.

أكواد ببجي موبايل الأسبوعية تحديث مايو 2024

تأتي أكواد ببجي الحديثة مزودة بعدة مميزات متمثلة في الآتي:

  • كود BBKRZBZBF9 ويمكن اللاعبين من استخدام المدافع مما يمنحهم القدرة على التخلص من الأعداء بكل سهولة.
  • يأتي الكود الثاني وهو TQIZBZ76F وفائدته الحصول على دراجات نارية ذات سرعة جبارة كما تسهل عملية التنقل وأيضا اكتشاف المناطق بشكل سريع.
  • بينما كود PGHZDBTFZ95U يُمكن اللاعبين من الحصول على كافة تفاصيل الحرب، ومن خلال معرفة تلك التفاصيل يمكن الفوز بالمباراة بكل سهولة.

كيفية الحصول على شدات ببجي التحديث الجديد

يمكن الحصول على شدات ببجي بكل سهولة من خلال معرفة الخطوات التالية:

  • زيارة موقع ببجي الرسمي.
  • بعد الدخول إلى الموقع يتم اختيار شدات ببجي، ومن ثم البدء في تدوين المعلومات الخاصة بك من حيث تحديد الدول وأيضا اللغة.
  • بعد ذلك تنتقل إلى تدوين معلومات الحساب داخل لعبة ببجي.
  • على أن يتم إدخال اسم الحساب والرقم السري وأيضا رقم ID.
  • بعد الانتهاء من البيانات يتم النقر على زر الدفع.
  • يقوم المستخدم بتحديد طريقة الدفع التي ترغب بها سواء كانت فيزا او تحويل عبر المحافظ الإلكترونية.
  • عقب الانتهاء تقوم بالنقر على زر تأكيد عملية الشحن.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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