لا تفوتك.. ماهي القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي.. موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

ماهي القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي، في لقاء مثير من المنتظر أن يُقام غدا السبت يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يستقبل نظيره وشقيقه فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، يأمل المارد الأحمر في الحصول على اللقب بعد نتيجة التعادل السلبي التي حققها في لقاء الذهاب بتونس هذا اللقاء

يعتبر فرصة حاسمة للأهلي لتحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري وسيكون على أرضه وبين جماهيره التي ستمنحه الدعم الكامل خلال المباراة يتطلع الفريق للتفوق وتحقيق الفوز في مواجهة تُعد من أهم المواجهات في تاريخ النادي.

ماهي القنوات الناقلة ماتش الاهلي والترجي

مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 تعرض بشكل حصري في شمال أفريقيا عبر شبكة القنوات القطرية بي إن سبورتس، حيث تمتلك حقوق البث الحصري لهذه المسابقة، وتعتبر قناة beIN Sports 6 القناة المختارة لبث مباراة الأهلي ضد الترجي، وهي القناة التي ستنقل المباراة للمشاهدين في شمال أفريقيا.

يعتبر هذا الإعلان مهما لعشاق كرة القدم في المنطقة، حيث يترقبون بشغف ومتعة مشاهدة مباراة الأهلي والترجي وهي مواجهة مرتقبة ومهمة في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا يشاهد الجمهور المتابع للمسابقة بشغف لرؤية أداء الفريقين ومعرفة الفريق الذي سيتوج باللقب القاري المرموق لهذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

غدا السبت الموافق 25 مايو 2024 ستقام مواجهة قوية بين الفريقين الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الجميع لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة، ستنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،

حيث يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر هذه المواجهة المثيرة، من المقرر أن يكون استاد القاهرة الدولي مسرحا لهذه المواجهة الهامة، حيث سيتصارع الفريقان على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا و سيبذل كل فريق جهده من أجل الانتصار.