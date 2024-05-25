استقبل 20 ألف ريال.. كيفية التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للزواج 1445

يهدف برنامج سند للزواج الذي يدعمه ولي العهد محمد بن سلمان، إلى توفير دعم مالي للشباب السعوديين المقبلين على الزواج مما يساهم في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، البرنامج موجه للمواطنين الذين يستوفون شروط الاستحقاق ويعتبر من أبرز المبادرات الوطنية، تسهيل إجراءات التسجيل هو إحدى مميزات البرنامج مما يجعل الحصول على الدعم المالي أسرع وأكثر سهولة.

شروط التسجيل في برنامج سند للزواج

برنامج سند للزواج الذي يسعى إلى تقديم الدعم المالي للشباب السعودي الذين يخططون للزواج، حدد مجموعة من الشروط والمعايير لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه، تم تصميم هذه الشروط بعناية لتحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج وهو تعزيز الاستقرار الأسري في المملكة، وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:

ينبغي أن يكون كلا الزوجين من المواطنين السعوديين وحاملين للجنسية السعودية.

يلزم أن يعيشان الزوجان إقامة دائمة داخل المملكة.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للزوج 4 آلاف ريال سعودي، لضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة.

يتعين عليك أن يكون هذا الزواج هو الأول لكل من الزوجين مما يعني أنه لم يتزوج أي منهما من قبل.

يجب أن يكون عمر الزوج بين 21 و40 عام، بينما يجب أن يتراوح عمر الزوجة بين 18 و40 عام.

يجب تقديم جميع المستندات اللازمة، وأهم هذه المستندات هو عقد الزواج الذي تم توثيقه من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للزواج

تواصل المملكة العربية السعودية مجهوداتها الحثيثة لتعزيز وتحديث الخدمات الحكومية عبر تحويلها إلى خدمات رقمية، الهدف من هذا التحول الرقمي هو توفير الوقت والجهد للمواطنين لتفادي الازدحام في المقرات الحكومية ومن أبرز هذه الخدمات المتميزة، خدمة التسجيل في برنامج سند للزواج، التي يمكن إتمامها عبر الإنترنت بكل سهولة، إليك خطوات التسجيل في البرنامج: