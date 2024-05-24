شجع فريقك.. القنوات الناقلة مباراة الاهلي والترجي اياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2024

القنوات الناقلة مباراة الاهلي والترجي، باقتراب موعد المواجهة الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا يعمل الفريق الأول لنادي الأهلي على التحضير بشكل مكثف لهذه المباراة المهمة التي ستجمعه بفريق الترجي التونسي، من المقرر أن تقام المواجهة بين الأهلي والترجي في الثامنة مساء يوم السبت القادم على ملعب استاد القاهرة ستكون هذه المباراة الجولة الثانية والحاسمة من مواجهة الفريقين في نهائي البطولة القارية يأمل الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

القنوات الناقلة مباراة الاهلي والترجي

سوف تبث مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي على قناة بي ان سبورت 6 مباشرة و تسبقها وتتبعها فقرات استوديو تحليلي لتحليل الأحداث والتطورات التي تحدث خلال المباراة، بالإضافة إلى ذلك ستقدم قناة الأهلي أيضا برنامج استوديو تحليلي مدته ساعتين قبل بداية المباراة وبعدها.

علاوة على ذلك ستنقل مباراة الأهلي والترجي عبر قناة Time Sports على البث الأرضي مباشرةً ويسبقها وتتبعها فقرات استوديو تحليلي تسلط الضوء على مختلف جوانب المباراة وأبرز اللقطات التكتيكية والفنية، بالإضافة إلى ذلك ستنقل المباراة أيضا على بعض القنوات الأجنبية المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة لتغطية أوسع وأشمل للحدث الرياضي الكبير.

معلق مباراة الأهلي والترجي في اياب نهائي أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا تثير الكثير من الاهتمام، وقد قام بالتعليق على هذه المواجهة الحاسمة ثنائي التعليق المميز التونسي عصام الشوالي، بالإضافة إلى المصري علي محمد علي اللذان يعتبران من أبرز المعلقين الرياضيين في المنطقة.

من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية والسادسة بتوقيت تونس يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

يأتي هذا النهائي بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، وسيكون للفريقين فرصة جديدة لتحقيق الفوز والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.