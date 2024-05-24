ياترى مين .. معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

معلق مباراة الأهلي والترجي، أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية عن أسماء معلقي مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي ستقام غدا السبت في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يستضيف الأهلي الترجي على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراة العودة لنهائي البطولة، حيث سيتم تحديد الفريق الفائز باللقب القاري لهذا العام 2024 في مباراة الذهاب التي أُقيمت السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس انتهت المواجهة بين الأهلي والترجي بالتعادل السلبي، مما جعل من مباراة الإياب حاسمة لتحديد البطل الأهلي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة الغد ليحصد اللقب رقم 12 في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي والترجي

أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية عن المعلقين الذين سوف يقومون بالتغطية والتعليق على مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في مباراة العودة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف الأهلي نظيره الترجي على ملعب استاد القاهرة الدولي في لقاء سيحدد الفائز باللقب القاري للعام 2024.

سيقوم بالتعليق على المباراة الثنائي المصري علي محمد علي والتونسي عصام الشوالي، مما يزيد من جاذبية المباراة لمحبي الكرة في مصر وتونس والعالم العربي، وتعتبر هذه المباراة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تجذب اهتمام الجماهير والمشجعين من مختلف أنحاء الوطن العربي نظرا لتاريخ الفريقين العريق في البطولة والأندية الكبيرة التي عادة ما تتسم بها مواجهتهما.

موعد مباراة الأهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

غدا السبت الموافق 25 مايو 2024 سيشهد العالم الرياضي مواجهة حاسمة بين الأهلي والترجي في المباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والرياض، و الساعة 6 مساءا بتوقيت تونس.