ظهرت الان.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المتنى 2024 العراق

قامت مديرية التربية في المثنى بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلبة والطالبات في مختلف أنحاء المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن تم مؤخرًا رفع بعض النتائج في العديد من المحافظات التي من بينها كربلاء والرصافة الأولى والكرخ الأولى والثانية والثالثة، وجاري العمل الأن على رفع باقي المحافظات، وفقًا لما تُحدده كل مديرية في الدولة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي في المثنى

ويمكنك القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة المثنى، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمية.

كذلك يُرجى إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في خانة “تسجيل الدخول”.

ليتم بعدها مباشرة اختيار المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم تحديد المحافظة الراغب في الإستعلام عنها.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول

وجاري العمل في الوقت الحالي على إعلان باقي المحافظات الخاصة بنتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في دولة العراق، مع العلم أن النتائج يتم مراجعتها بكل دقة ووضوح بحيث يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءهم في الإمتحانات التي عُقدت في الفترة الماضية من قبل وزارة التربية، من تخصيص لجنة مختصة لمتابعة سير الإمتحانات والعمل كذلك على مراقبة أعمال التصحيح والمراجعة.