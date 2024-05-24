هسة ظهرت…. نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف 2024 عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف 2024، في الآونة الأخيرة قامت وزارة التربية العراقية بإتاحة رابط نتائج السادس الابتدائي لعام 2024، مما يتيح للطلاب الاطلاع على درجاتهم بسهولة ويسر، وقد اعتمدت الوزارة رابط مباشر للاستعلام الطلاب عن نتائجهم، حيث تم رفع قوائم بأسماء الناجحين والراسبين فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد النهائي للنتائج من قبل اللجان المختصة في مختلف مناطق البلاد،

جاء هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتخفيف الضغط عن المدارس وأولياء الأمور، حيث أصبح بإمكان الطلاب وأسرهم الاستعلام عن النتائج من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود الوزارة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف 2024

عملية التصحيح والرصد النهائي للنتائج تمت بعناية ودقة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات وقد عملت اللجان المختصة بجد لضمان سرعة وكفاءة عملية التصحيح فور الانتهاء من هذه العمليات، تم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض لتصبح متاحة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء العراق .

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

بهذه الخطوات البسيطة يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها وقد أكدت الوزارة حرصها على توفير جميع المعلومات بدقة وشفافية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل درجاتهم في كل مادة، بالإضافة إلى معرفة حالتهم سواء كانوا ناجحين وراسبين، للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:.