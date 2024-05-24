“اصرفوا وأفرحوا” استعلام عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 الاردن عبر وزارة المالية الأردنية

قرر الديوان الملكي في المملكة الهاشمية زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 الاردن، وذلك حتى يكون المجتمع الأردني قادر على مواكبة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة الهاشمية حاليًا والتي نتج عنها زيادة في أسعار الكثير من السلع الأساسية، ومع زيادة الحد الأدنى تم إقرار زيادة قيمة كافة الأجور التي يحصل عليها جميع العاملين في الأردن والذين يتبعون إلى القطاع العام بمختلف مؤسساته الحكومية.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 الاردن

قررت المملكة الهاشمية أن تقوم بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 الاردن، وذلك ضمن عملية صرف الأجور التي يتم الحصول عليها في شهر مايو الجاري، حيث أن هذه الزيادة سوف تجعل المواطن في الأردن قادر على توفير جميع المتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها جميع البيوت في الأردن، والتفاصيل التي تتعلق بزيادة القيمة الخاصة بالحد الأدنى من الأجور هي:

يتم رفع قيمة الحد الأدنى الخاص بالأجور التي يحصل عليها الموظفين في الأردن ليصبح 400 دينار، فلا يحصل أي موظف تابع للقطاع العام في الأردن على أقل من ذلك.

وكانت قيمة الحد الأدنى قبل تطبيق الزيادة هي 260 دينار.

قد تم تطبيق الزيادة قبل حدوث التغييرات الاقتصادية في الأردن ولن يتم تطبيق زيادة جديدة قبل حلول 2025.

متى يتم صرف رواتب شهر مايو

تم الكشف عن المواعيد التي يتم فيها صرف الرواتب للعاملين في المؤسسات الحكومية في الأردن حيث تم الإعلان أنه سوف يكون هناك تغيير في هذه المواعيد، ويكون موعد الصرف هو: