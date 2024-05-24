الآن ظهرت .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي  2024 عبر موقع بوابة التعليم الاساسي جميع المحافظات”نتجة نت”

نتيجة الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات المصرية، الترم. الثانى، للعام الدراسي 2024، حيث توصل مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، العمل من أجل المساهمة في سرعة الانتهاء من عملية التصحيح والرصد النهائي للنتائج الخاصة، بالصف الثالث الإعدادي، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال منتصف الاسبوع المقبل، وذلك. من خلال رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي داخل كل مديرية،و انتهت أمس الخميس 23 مايو 2024 الامتحانات وينتظر الطلاب وأولياء الأمور الآن موعد إعلان نتيجة هذه الامتحانات رسميًا، حتى يتمكنوا من التخطيط للمرحلة التعليمية القادمة، سواء كانت المرحلة الثانوية أو الدبلومات الفنية المختلفة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني جميع المحافظات:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه عقب الانتهاء من اتمام الطلاب والطالبات لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2024، وبدأت عملية التصحيح والمراجعة بالتوازي مع القيام باعدد كشوف الدرجات والمرجعات النهائية لها، ثم يعقبها اختيار الأسماء الأوائل، وعقب الانتهاء من ذلك يتم. عرض النتيجة على محافظ الاقليم، من أجل القيام. باعتمادها، ورفعها على موقع بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، مشيرا الى ان النتائج يتم. الإعلان عنها تباعًا داخل كل محافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني:

من خلال الستور القادمة نوضح كيفية القيام بالإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى جميع المحافظات المصرية ، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: