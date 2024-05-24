نزلها ومتع اطفالك… تردد قناة توم جيري Tom &Jerry الجديد 2024 على نايل سات افلام كرتونية واغاني

تردد قناة توم جيري Tom &Jerry الجديد 2024، تتمتع قناة توم وجيري بالعديد من المزايا التي جعلتها واحدة من أكثر القنوات التلفزيونية شهرة في الوطن العربي، إذ تبث القناة برامجها على مدار الساعة دون انقطاع، مما أتاح لها بناء قاعدة جماهيرية واسعة تضم العديد من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تجذب الأطفال والكبار على حد سواء، مما يجعلها وجهة رئيسية للترفيه العائلي واحدة من أبرز ميزات قناة توم وجيري هي عرضها لمحتوى جديد ومميز باستمرار الأمر الذي يضمن بقاء المشاهدين على اطلاع دائم بأحدث الحلقات والبرامج بفضل هذا النهج، تمكنت القناة من المحافظة على شعبيتها وجذب جمهور كبير يتابعها بانتظام.

تردد قناة توم جيري Tom &Jerry الجديد 2024

من أجل الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري، يتطلع الكثير من المتابعين إلى معرفة أحدث تردداتها لتثبيت القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، في هذا السياق نقدم لكم التردد الجديد للقناة بالإضافة إلى خطوات بسيطة لضبطها:

تردد قناة توم وجيري:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11355

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

خطوات ضبط قناة توم وجيري

الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر القائمة للدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار خيار التركيب من القائمة حدد خيار التركيب أو إعدادات القنوات.

إضافة تردد جديد اختر إضافة تردد وإدخال بيانات التردد الجديد للقناة كما هو موضح أعلاه. بدء البحث بعد إدخال التردد الصحيح. اضغط على بحث أو مسح للبدء في البحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد. حفظ القناة بعد الانتهاء من عملية البحث ستظهر قائمة بالقنوات الجديدة التي تم العثور عليها حدد قناة توم وجيري واضغط على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن للمشاهدين إضافة قناة توم وجيري بسهولة إلى جهاز الاستقبال والاستمتاع بأفضل برامج الأطفال والكرتون على مدار اليوم.