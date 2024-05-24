لولو رجعت بأغاني جديدة.. تردد قناة وناسه الجديد على نايل وعرب سات.. مستني ايه نزلها وابسط العيال في الأجازة

قناة وناسه هي واحدة من القنوات التلفزيونية المميزة التي تستهدف الأطفال والأسرة بمحتوى مسلي وتعليمي، تتميز القناة ببرامجها المتنوعة والمحببة للأطفال، حيث تجمع بين الترفيه والتعلم بطريقة مبتكرة ومسلية، بفضل محتواها المتنوع الذي يشمل الرسوم المتحركة، والألعاب، والأناشيد، والبرامج التعليمية، تساعد قناة وناسه الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية والاجتماعية والعقلية بطريقة ممتعة ومفيدة، تعتبر قناة وناسه شريك هام للأهل في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لنمو أطفالهم، لذلك اليكم تردد القناه عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

أهم مميزات قناة وناسه للاطفال

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات، وهذه المميزات تميزها عن غيرها الكثير من قنوات الأطفال المختلفة، لذلك اليكم هذه المميزات:

محتوى ترفيهي ممتع ومناسب للأطفال من مختلف الأعمار.

برامج تعليمية تساعد على تطوير مهارات الأطفال بطريقة مبتكرة ومسلية.

تقديم برامج ترفيهية آمنة ومراقبة للأطفال دون محتوى غير مناسب.

تنويع في المحتوى بحيث يتناسب مع اهتمامات واحتياجات الأطفال المختلفة.

مرافقة الأطفال في مختلف مراحل نموهم العقلي والجسدي ببرامج متنوعة ومتعددة الفئات العمرية.

تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل سات

في السطور القادمة سوف نوفر لكم التردد الجديد والخاص بقناة وناسة للاطفال وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات