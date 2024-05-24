“افرحوا إجازة للجميع” الأمانة العامة عن عطلة رسمية يوم الاحد في العراق 2024 والعطلات الرسمية لجميع العاملين

يوجد الكثير من الأخبار حول أنه سوف يكون هناك عطلة رسمية يوم الاحد في العراق، وهذا اليوم الذي يوافق والعشرين من مايو الجاري، ويهتم الكثير من المواطنين بالعطلات الرسمية التي يحصلون عليها حيث أنها تعتبر فرصة للتخلص من الضغط الذي يعاني منه الكثير خلال فترات العمل والدراسة الطويلة، وقد قامت الأمانة العامة في العراق بالرد على هذه الأخبار وتأكيد صحتها أو نفيها.

عطلة رسمية يوم الاحد في العراق

تم الرد على جميع الأخبار التي تتحدث عن وجود عطلة رسمية يوم الاحد في العراق، حيث يجب التحقق من صحة الأخبار التي يتم نشرها في البلاد عند عندما يتم التصريح من الجهات المسؤولة عنها، وقد قامت المجلس الخاص بالأمانة العامة في العراق بتوضيح حقيقة إذا كان الأحد سوف يكون عطلة رسمية أم لا والتفاصيل حول حقيقة هذا الأمر هي:

نفت الحكومة العراقية أن الأحد السادس والعشرين من مايو سوف يكون عطلة رسمية.

أكدت الحكومة أن الأحد هو يوم عمل في جميع المؤسسات الحكومية.

نوهت الحكومة على جميع المواطنين على ألا ينساقوا وراء الشائعات.

أكدت الحكومة أنه في حالة تحديد أحد الأيام لكي يكون عطلة رسمية سوف تقوم الجهات المختصة بالإعلان عنه.

عطلات 2024 في العراق

يوجد بعض العطلات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة والتي سوف يتم الحصول عليها، وقد حصل المواطنين على بعض هذه العطلات وتبقى البعض الآخر سوف يتم الحصول عليه خلال الفترة المتبقية من العام وهذه العطلات هي: